День Незалежності є особливим святом для українців, а під час повномасштабної війни він цінується ще більше. У 2026 році Україна відзначає 35-річницю незалежності. З нагоди свята у Львові відбудеться низка концертів, фестивалів, майстер-класів та інших подій. Деякі заходи будуть благодійними, а прибуток скеровуватимуть на потреби військових, які боронять країну.

ZAXID.NET зібрав події, які відбуватимуться у Львові із 21 по 24 серпня, та уклав велику програму святкування.

21 серпня, п’ятниця

У Львівському палаці мистецтв із 21 по 23 серпня буде Ice & Choco Festival. Тут буде дитяча зона, майстер-класи, а також багато улюбленого морозива та шоколаду. Деталі.

О 21:00 у Львівському органному залі буде концерт – 10 найкращих органних шедеврів при свічках, які має почути кожен. Деталі та вартість.

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22 серпня, субота

Із 22 по 24 серпня відбудеться ярмарок Тлум&Крам на LEM Station. 22 серпня тут буде великий гаражний розпродаж, а 23 та 24 серпня продаватимуть вироби українських майстрів, брендів, вінтажний декор, книги, аксесуари та ін. Вхід вільний за донат для військових. Деталі.

Із 22 по 24 серпня у Emily Resort біля Львова відбудеться фестиваль морозива. Для усіх гостей фестивалю буде наукове та бульбашкове шоу. На сцені виступатимуть: Cheev, Іван Наві, Табаков, Андріана, Юлік (ex. Dzidzio), Krementsova, Очі в очі. Деталі та вартість.

У Львівському палаці мистецтв із 21 по 23 серпня буде Ice & Choco Festival. Тут буде дитяча зона, майстер-класи, а також багато улюбленого морозива та шоколаду. Деталі.

О 17:00 у Національному драматичному театрі імені Марії Заньковецької відбудеться біографічний мюзикл «Червона рута». Деталі та вартість.

О 21:00 у Львівському органному залі буде фортепіанний концерт при свічках. Деталі та вартість.

23 серпня, неділя

О 10:00 розпочнеться урочиста церемонія підняття Державного Прапора України на найвищому флагштоці Львівщини, що розташований біля Національної академії Сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного за адресою: вул. Стрийська - вул. Героїв Майдану, 32.

Із 13:00 у Стрийському парку (вхід від УКУ, біля «Файних льодів») буде благодійний ярмарок, у програмі також співи та козацький куліш. Організатори збиратимуть гроші на пікап для 93-ї бригади. Деталі.

О 13:00 на центральній алеї проспекту Свободи у Львові відбудеться відкритий шаховий турнір «Хід Незалежності» до Дня Незалежності України. Долучитися до гри зможуть усі охочі львів’яни та гості міста. Реєстрація.

У Львівському палаці мистецтв із 21 по 23 серпня буде Ice & Choco Festival. Тут буде дитяча зона, майстер-класи, а також багато улюбленого морозива та шоколаду. Деталі.

Із 22 по 24 серпня відбудеться ярмарок Тлум&Крам на LEM Station. 22 серпня тут буде великий гаражний розпродаж, а 23 та 24 серпня продаватимуть вироби українських майстрів, брендів, вінтажний декор, книги, аксесуари та ін. Вхід вільний за донат для військових. Деталі.

Об 11:00 можна відвідати пішу екскурсію про Соломію Крушельницьку. Деталі та вартість.

Із 22 по 24 серпня у Emily Resort біля Львова відбудеться фестиваль морозива. Для усіх гостей фестивалю буде наукове та бульбашкове шоу. На сцені виступатимуть: Cheev, Іван Наві, Табаков, Андріана, Юлік (ex. Dzidzio), Krementsova, Очі в очі. Деталі та вартість.

О 15:00 у ТРЦ Victoria Gardens відбудеться святковий концерт за участі Наталки Карпи, Назара Савка, Оксани Пекун, Северини, а також на гостей чекають 100 кг торта від БКК. Деталі.

О 17:00 на площі перед музеєм Територія терору відбудеться концерт «Так звучить Незалежність». Музика українських композиторів пролунає у живому виконанні, також буде інтерактивний маршрут просторами музею й символічний перформанс. Вхід вільний.

О 18:30 на меморіалі пам’яті Героїв Небесної Сотні відбудеться лекція Незалежності від письменника і ветерана Артура Дроня. Для участі потрібна реєстрація.

О 18:30 у Митрополичих садах буде концерт «Легенди української естради» від BIGSHOW ORCHESTRA – це особлива програма, в яку ввійшли знакові композиції української естрадної музики. Деталі та вартість.

О 19:00 у Emily Resort відбудеться концерт DZIDZIO. Деталі та вартість.

24 серпня, понеділок

День розпочнеться із вшанування померлих військових:

О 09:00 розпочнеться загальнонаціональна хвилина мовчання та вшанування пам’яті воїнів на полі почесних поховань №76 (вул. Вахнянина).

О 09:30 – вшанування пам’яті Героїв Небесної Сотні та всіх борців за незалежність на полі №67.

О 09:50 – вшанування полеглих у війні за незалежність України на полі №86а (вул. Мечникова)

О 10:30 – на полі №87 (вул. Пасічна).

Об 11:00 ресторан азійської кухні Noa на вул. Староєврейській, 4 створить найдовший рол (20 метрів). Ним пригостять усіх гостей, на заході збиратимуть гроші на бус для ББпС 125 ОВМБр. Деталі.

Із 22 по 24 серпня відбудеться ярмарок Тлум&Крам на LEM Station. 22 серпня тут буде великий гаражний розпродаж, а 23 та 24 серпня продаватимуть вироби українських майстрів, брендів, вінтажний декор, книги, аксесуари та ін. Вхід вільний за донат для військових. Деталі.

О 14:00 у Львівському органному залі буде органний ланч-концерт до Дня Незалежності. Організатори пишуть, що це година музики, яка допомагає сповільнитися, перезавантажитися й просто побути наодинці зі своїми думками. Деталі.

Із 22 по 24 серпня у Emily Resort біля Львова відбудеться фестиваль морозива. Для усіх гостей фестивалю буде наукове та бульбашкове шоу. На сцені виступатимуть: Cheev, Іван Наві, Табаков, Андріана, Юлік (ex. Dzidzio), Krementsova, Очі в очі. Деталі та вартість.

О 16:00 на північній стороні площі Ринок виступатиме оркестр Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного та розписуватимуть прапори для військових. Вхід вільний.

О 18:00 на !FESTrepublic, що на вул. Старознесенській, відбудеться концерт Артема Пивоварова. Деталі та вартість.

О 19:00 буде Великдень у Шевченківському гаю. Тут виступатиме етногурт «Етерія» та сет від NevertheLes. Безкоштовний вхід для: чинних військовослужбовців, ветеранів, вдів та дітей загиблих військовослужбовців, дітей дошкільного віку, людей з інвалідністю I-II груп. Деталі.

О 20:00 у дворику львівської Ратуші відбудеться «Стендап на День Незалежності». На сцені – Антон Тимошенко, Славік Мартинюк, Олександр Терен та Олег Лузанов, але відкриватиме вечір вступним словом мер Андрій Садовий. 100% прибутку з квитків та аукціону передадуть на потреби Об’єднаних сил оборони України. Деталі та квитки.