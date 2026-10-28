Їжте продукти, які дарують відчуття і тепла, і задоволення

За вікном сиро, холодно, тож постійно хочеться чогось гарячого, щоб зігрітися: супу, запашного чаю або тушкованого рагу. Така їжа не лише приносить задоволення, а й дарує відчуття затишку й тепла. Окрім того, організм постійно виробляє тепло в процесі метаболізму, зокрема під час травлення та засвоєння поживних речовин, розповідає на своїй сторінці у фейсбуці гастроентеролог-дієтолог, професор Олег Швець. Він називає 10 продуктів, які допоможуть зігрітися у холодну пору.

Продукти, які допоможуть зігрітися

1. Гострий перець. «Після гострої їжі нерідко виникає відчуття печіння та жару. За цей ефект відповідає капсаїцин – природна речовина, що міститься в гострих сортах перцю. Капсаїцин активує рецептори, які реагують на високу температуру та певні больові подразники. Саме тому мозок сприймає гостру їжу як гарячу», – пояснює лікар.

Експерт каже, що свіжий перець чилі або халапеньйо можна додавати до супів і тушкованих страв, каєнський перець у суміші спецій – до запеченого м'яса, а пластівці чилі – до макаронів та овочів.

2. Білкові продукти. На перетравлення та засвоєння білків організм витрачає більше енергії, ніж на перетравлення інших поживних речовин, а навантаження на травну систему створює тепло як додатковий побічний ефект, каже лікар. Крім того, білок необхідний для підтримання та відновлення м’язової тканини, роботи імунної системи та багатьох інших фізіологічних процесів. М’язи, своєю чергою, відіграють важливу роль у виробленні тепла, особливо під час фізичної активності.

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До джерел білка належать м’ясо (індичка, курка, нежирна яловичина), риба, яйця, грецький йогурт, кисломолочний сир, бобові, горіхи та соєві продукти.

3. Чорний шоколад. «Цей смаколик містить флавоноли – рослинні сполуки, які можуть позитивно впливати на функцію внутрішньої оболонки кровоносних судин. Деякі дослідження показують, що флавоноли какао сприяють утворенню оксиду азоту, який бере участь у регуляції тонусу судин. Крім того, какао містить теобромін і кофеїн, що м’яко стимулюють обмін речовин», – каже Олег Швець.

Він радить готувати гаряче какао або додавати невелику кількість тертого чорного шоколаду чи какао-крупки до вівсянки або натурального йогурту.

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4. Супи. Тарілка запашного супу — один із найпростіших способів зігрітися в холодну погоду, зазначає експерт. І справа не лише в температурі: поєднання білка, коренеплодів і теплої рідини створює ідеальну комбінацію, що сприяє теплоутворенню під час травлення. Особливо поживними є супи з куркою, сочевицею, квасолею, буряком або іншими коренеплодами.

5. Імбир. Імбир містить біологічно активні сполуки, серед яких гінгероли та шогаоли. Ці речовини, за словами професора, взаємодіють із рецепторами, пов’язаними зі сприйняттям тепла та подразненням. Саме тому після вживання імбиру може виникати приємне відчуття зігрівання. Крім того, він пришвидшує кровообіг і покращує травлення, завдяки чому виділяється додаткове тепло.

Імбир можна заварювати як чай, додавати до овочевих страв, супів, соусів або випічки.

6. Куркума. Куркумін, головний компонент куркуми, має не лише протизапальні та антиоксидантні властивості, а й сприяє розширенню кровоносних судин, покращуючи кровообіг. Експерт радить додавати цю спецію до супів, овочевих рагу, страв із рису та бобових. Можна також приготувати «золоте молоко» – теплий напій із молока, куркуми, кориці, меду та невеликої кількості інших спецій.

7. Цільнозернові продукти. Складні вуглеводи, що містяться у цільнозернових продуктах, забезпечують організм енергією, яка використовується для підтримання життєво важливих процесів, зокрема нормальної температури тіла, пояснює лікар. Найкращий спосіб споживати цільнозернові – готувати з них каші на сніданок, додавати до запіканок або вживати разом з овочами та джерелами білка.

8. Гарячі кава та чай. «Гарячі напої передають організму певну кількість тепла та допомагають зігрітися. А кофеїн, який міститься в каві та деяких видах чаю, покращує кровообіг», – каже Олег Швець.

Це може бути масала-чай із корицею, кардамоном, імбиром та іншими спеціями. У вечірній час краще підходять гарячі напої без кофеїну.

9. Фрукти, багаті на флавоноїди. Флавоноїди, пояснює лікар, мають не лише антиоксидантні властивості, а й можуть сприяти підвищенню теплоутворення в організмі. Свіжі зерна граната можна додавати до салатів, шматочки апельсина – до йогурту, яблука з корицею – запікати.

10. Коренеплоди. Морква, буряк, пастернак, селера та інші коренеплоди добре підходять для приготування зимових страв. Вони містять вуглеводи, харчові волокна, вітаміни, мінерали та різноманітні біологічно активні сполуки. Зокрема, у буряку та моркві є природні пігменти з антиоксидантними властивостями.

Запікайте коренеплоди із травами та спеціями, додавайте їх до супів і рагу або готуйте теплі овочеві салати.