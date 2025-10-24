Жюлія Сімон звернулась за допомогою до психолога

Французька біатлоністка Жюлія Сімон визнала себе винною у вчиненні шахрайських дій щодо своєї партнерки по збірній Франції Жюстін Бреза-Буше, повідомляє Sweden Herald. 29-річна спортсменка зробила відповідну заяву під час засідання суду, який відбувся у п’ятницю, 24 жовтня.

Нагадаємо, влітку 2023-го Сімон звинуватили у фінансовому шахрайстві: під час тренувального збору збірної Франції у 2022 році вона начебто здійснила онлайн-покупки на загальну суму 2300 євро. Впродовж двох років Жюлія заперечувала свою причетність до цього, але зрештою здалась і зізналася у крадіжці картки Бреза-Буше та використання її коштів для здійснення онлайн-покупок.

Вона вже перепросила за свій вчинок перед партнеркою по команді, а також представниками збірної Франції, але не змогла пояснити мотиви такого вчинку. Через цей випадок вона розпочала відвідувати психолога.

Згідно з рішенням суду, Сімон позбавили волі терміном на три місяці умовно, а також зобов'язали сплатити штраф у розмірі 15 тисяч євро (до цього їй загрожувало 5 років в'язниці та штраф у розмірі 375 тисяч євро. Наразі невідомо, як вплине ситуація на участь спортсменки у Кубку світу та Олімпійських іграх-2026 (Жюлія раніше стала однією з шести біатлоністів, які виконали необхідні критерії відбору до олімпійської команди).

Сімон – срібний призер зимових Олімпійських ігор 2022 року в змішаній естафеті, 10-разова чемпіонка світу і володарка Кубка світу в загальному заліку переслідування та мас-стартів у сезоні 2022/23, багаторазова переможниця етапів Кубка світу.