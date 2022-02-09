Аналітика переглядів на Київстар ТБ у січні

Так, лідерство в ОТТ-сегменті на початку року утримує телеканал 1+1 з часткою 13,38% за тривалістю перегляду. На другому місці опинився ICTV – з часткою 9,03%. Далі – Новий канал, СТБ, Україна, 2+2, Інтер та ТЕТ. А головною телевізійною прем’єрою, що після ефірів доступна для перегляду у відеобібліотеці Київстар ТБ, став запуск нового 12 сезону шоу «Голос країни» від 1+1.

Сервіс онлайн-телебачення розширив свою бібліотеку, додавши до неї 10 телеканалів, серед яких спортивні Dynamo Kyiv TV (HD), Sport 1 (HD, SD), Sport 2 (SD), Sport 1 Baltic, Sport 2 Baltic, а також Кіномікс, Чоловіче кіно, Кіноказка, ТВ-1, Конкурент TV та дві радіостанції – Авторадіо Drive, Перець.

Ексклюзивно після завершення кінопрокату для абонентів стала доступною стрічка українського виробництва «Мій дідусь – Дід Мороз». Крім цього, на платформі з’явилася окрема добірка фільмів короткого метру – учасників європейських кінофестивалів, а також – анімаційні новинки для всієї родини, такі як «Ліга Монстрів», «Сімейка Крудсів» та «Рок Доґ 2». До контенту від Paramount+ додалося три серіали: «Помилка», «Хто така Дані», «Жага помсти».

За кількістю унікальних користувачів у топі переглядів опинилися серіал «Свати», фільми «Битва світів», «Скажене весілля 3», «Очі змії: Початок Джі.Ай.Джо», «Опівночі у високій траві», «Давай одружимось», «Зоряний рубіж», «Янгол помсти», «Погані домогосподарки», «В’язні країни привидів» та інші.

Що стосується ТВ-жанрів, у переглядах протягом місяця домінувало національне телебачення – таких глядачів переважна частка (64,3% – тривалість перегляду), далі до ТОП жанрів увійшли телеканали з кінострічками (16,7%), новинами (5,0%), освітніми програмами (4,8%) та дитячі канали (4,3%). Серед жанрів бібліотеки за тривалістю перегляду комедії опинилися на першому місці зі значним відривом у 38%, далі драма – 16%, слідом – анімація (8,8%), злочин (6,3%) та екшн (6,1%).

Згідно з даними, у січні перегляд контенту в прямій трансляції користується найбільшою популярністю – частка абонентів складає 99%, а 68% глядачів обирають перегляд ефіру у записі. Щодо способу перегляду, то користувачі переважно обирають Smart TV і Android TV – 64%, ТВ-приставку – 35%, а мобільний телефон та інші веб-інтерфейси мають частки 23% та 12% користувачів відповідно.

Нагадаємо, що у грудні 2021 року Київстар ТБ та незалежне рейтингове агентство BIG DATA UA розпочали співпрацю з метою збагачення Big Data Rating – даних вимірювання поведінкових настроїв глядачів в ОТТ-сегменті. На початку січня BIG DATA UA представило огляд показників перегляду за грудень, де телеканали групи 1+1 media стали лідерами у своїх нішах.