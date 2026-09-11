12-річна Ясміна з лікарями, які її врятували

Лікарі київського «Охматдиту» врятували 12-річну дівчинку, в якої уламок шахеда проник у черевну порожнину, пробив печінку та пошкодив вену. У дитини виникла масивна кровотеча. Її терміново взяли в операційну і оперували майже 4 години.

Киянка Ясміна разом із подругою їхали на гурток, їх віз батько подруги. Коли вони вже були у дорозі, оголосили тривогу, на Київ знову летіли російські дрони. Аж раптом один із них впав і вибухнув прямо перед автомобілем, де їхали діти, повідомили у МОЗ.

Ясміна, подруга та її батько вискочили з автівки й побігли подалі від дороги. Не встигла дівчинка оговтатися, як відчула запаморочення і побачила кров на животі. Перехожі надали дитині першу допомогу і викликали «швидка», яка доставила дівчинку до «Охматдиту».

Під час УЗД та КТ лікарі побачили сантиметровий уламок, який пробив лобове скло автівки, переднє пасажирське сидіння, проник у черевну порожнину дитини, пошкодив одну із найбільших вен, наскрізь пробив печінку і зупинився аж біля хребта. У дівчинки виникла масивна кровотеча та сформувалася велика заочеревинна гематома. Лікарі стабілізували стан Ясміни і взяли в операційну. Операція тривала майже 4 години.

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«Найбільш загрозливим був розрив вени. Ми тимчасово перекрили кровотік, виконали пластику та відновили її прохідність. Щодо печінки, то канал рани ми закрили спеціальним гемостатичним матеріалом, щоб зупинити кровотечу. Нам вдалося зберегти всі життєво важливі органи», – каже професор та лікар-трансплантолог «Охматдиту» Олег Годік.

Нині Ясміна вже вдома, проходить амбулаторне лікування. Вона почувається значно краще і хоче якнайшвидше повернутися до школи і танців.