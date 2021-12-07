Розпилювач від спрею для горла опинився у 12-палій кишці

Хірурги львівської обласної дитячої лікарні «Охматдит» терміново прооперували 12-річного хлопця, який ненароком проковтнув розпилювач від спрею для горла. Пластиковий розпилювач довжиною 6 см опинився аж у дванадцятипалій кишці, повідомили на сайті лікарні.

Хлопець розповів лікарям, що у нього боліло горло і він лікував його спреєм. Під час процедури розпилювач випадково відпав і хлопець його проковтнув. Батьки відразу повезли сина до лікарні.

Під час ендоскопічного обстеження лікарка-ендоскопістка Марта Лучак виявила стороннє тіло аж у дванадцятипалій кишці. Хлопця відразу взяли в операційну. На щастя, дістати сторонній предмет лікаря вдалося ендоскопічно, за допомогою спеціальних пристроїв, без жодного розрізу.

Поки хлопця везли до лікарні, розпилювач від спрею вже опинився у дванадцятипалій кишці

Лікарі кажуть, що цей хлопець – не перша жертва спреїів. Відколи похолодало, у лікарні рятували вже трьох дітей, що проковтнули розпилювачі від спреїв. Тому лікарі просять батьків перед використанням спреїв, перевірити, чи міцно закріплені розпилювачі і при вприскуванні притримувати їх.