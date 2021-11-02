Тернопільські поліцейські викрили 14-річну школярку на крадіжці понад 25 тис. грн у свого дядька. За інформацією правоохоронців, усі викрадені кошти дівчина швидко витратила на онлайн-ігри. Тепер їй загрожує до шести років ув'язнення.

Із заявою про викрадення коштів у поліцію звернувся мешканець Борщівського району. Чоловік заявив, що хтось потрапив до його будинку і викрав усі заощадження. Судячи з повідомлення поліції, постраждалий і сам спершу не знав, що до цього причетна його родичка.

«На лінію 102 надійшло звернення від місцевого мешканця. Він повідомив, що невідома особа проникла в його будинок та викрала всі заощадження. У ході розшукових заходів поліцейські встановили, що протиправне скоїла племінниця заявника 2007 року народження. Підозрювана знала, що в будинку родича є гроші, адже дядько нещодавно повернувся із-за кордону», – йдеться у повідомленні прес-служби Нацполіції Тернопільщини.

Із будинку дядька 14-річна дівчина забрала 19 тис. грн та 1 тис. польських злотих. Поліція уточнює, що до того моменту, коли правоохоронці вийшли на її слід, племінниця встигла витратити всі кошти дядька на онлайн-ігри.

За фактом крадіжки правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 185 ККУ (крадіжка), санкція статті передбачає позбавлення волі від трьох до шести років.