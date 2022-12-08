У коридорі діти знайшли записку, що школа начебто замінована

У Мирогощанському ліцеї на Рівненщині 14-річний школяр задля жарту залишив у коридорі записку про замінування школи. Для цього він вирізав друковані букви і наклеїв з них напис «школа замінована» на аркуші паперу. Вже після того, як на місце викликали вибухотехніків і поліцію, він зізнався матері про свій вчинок. Оскільки підліток через вік ще не може відповідати за адмінправопорушення, протокол склали на його матір. Їй загрожує до 5,1 тис. грн штрафу.

Інцидент стався близько 12:00 у понеділок, 5 грудня. До поліції повідомлення працівників Мирогощанського ліцею, що в коридорі навчального закладу діти знайшли аркуш паперу, на якому були наклеєні вирізані із друкованих видань букви «школа замінована».

На місце приїхав поліцейський офіцер громади. Він допоміг евакуювати 128 учнів, 25 вчителів та вісьмох працівників технічного персоналу. За результатами обстеження працівники вибухотехнічної служби кінологи та рятувальники жодних вибухонебезпечних предметів не виявили.

«Під час з’ясування усіх обставин і тривалого спілкування із школярами, зокрема й попередження про кримінальну відповідальність за такий вчинок, ювенальній інспекторці та поліцейському офіцеру громади вдалося встановити причетного до «замінування». У подальшому 14-річний житель села Липа зізнався матері про свій вчинок, а та – зателефонувала поліцейському», – повідомляє прес-служба поліції Рівненщини.

14-річний підліток пояснив, що вирішив пожартувати та не усвідомлював, що його вчинок призведе до таких серйозних наслідків. Відомо, що хлопець за місцем навчання характеризується позитивно та навчається на «відмінно».

Оскільки у ході розгляду матеріалів встановлено, що до події причетний неповнолітній, який не досяг віку з якого настає кримінальна відповідальність, за його дії відповідатиме матір: ювенальні поліцейські склали на неї протокол за ч. 4 ст. 184 ККУ (невиконання обов'язків щодо виховання дітей). Жінці загрожує до 5,1 тис. грн штрафу.