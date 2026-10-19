Наприкінці вересня 2026 року 15-річний підліток намалював на фасаді ісламського культурного центру свастику на вул. Щирецькій, 36 у Львові

15-річний підліток, який розмалював фасад ісламського культурного центру у Львові наприкінці вересня 2026 року, попросив вибачення у мусульман. Хлопець особисто прийшов до мечеті та попросив вибачення у мусульманської громади. Про це повідомили у Духовному управлінні мусульман Криму.

Як йдеться у повідомленні, 16 жовтня 2026 року до мечеті «Хідаєст», що розташована на території ТВК «Південний» на вул. Щирецькій, 36 у Львові, прийшов 15-річний хлопець зі старшим братом, який напередодні наніс свастику на фасад мечеті.

Зокрема, він розповів, що піддався впливу радикальних ідей, які публікували у телеграм-каналі. Проте, за словами хлопця, він переосмислив свої погляди, тому вирішив особисто звернутися та попросити вибачення у мусульман.

«Він переосмислив свої погляди, зокрема дізнавшись, що мусульмани України, серед яких багато кримських татар, воюють на фронті, захищають нашу державу, а чимало з них віддали за Україну власне життя. Ми почули його. І ми прийняли його вибачення. Іслам вчить нас справедливості, але водночас милосердю та прощенню. Ми не прагнемо зламати життя 15-річній дитині. Ми хочемо, щоб цей випадок став для нього уроком і початком справжніх змін. Але для нас ця історія не закінчується каяттям одного підлітка», – йдеться у повідомленні.

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Представники мусульманської громади припускають, що напади на ісламські релігійно-культурні центри можуть бути пов’язані з російськими інформаційними операціями, спрямованими на дестабілізацію українського суспільства та посилення російської пропаганди. Через це вони закликали Національну поліцію та СБУ перевірити джерела поширення екстремістських ідей, зокрема вплив радикальних телеграм-каналів на неповнолітніх та можливі зв’язки цих процесів із ворожими інформаційними операціями.

«Ми не стверджуємо, що за цими конкретними інцидентами стоять російські спецслужби. Однак вважаємо, що версія можливого російського інформаційного впливу потребує серйозної перевірки. Закликаємо державу шукати коріння проблеми, а не обмежуватися лише її наслідками. Свастику зі стіни мечеті можна змити. Але хто змиватиме ненависть зі свідомості наших дітей?», – додали у дописі.

Нагадаємо, як писав ZAXID.NET, 26 вересня 2026 року невідомі на фасаді ісламського культурного центру намалювали свастику з аерозольного балончика. 29 квітня 2026 року вандал намагався підпалити мечеть на вул. Щирецькій, 36 у Львові. Палій кинув в приміщення мечеті дві пляшки з легкозаймистою сумішшю, після чого втік.

Внаслідок цього одна з пляшок зайнялася, але один із служителів встиг загасити полум’я. У травні поліція затримала палія, ним виявився 19-річний мешканець Хмельницької області.