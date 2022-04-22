Юнак не впорався з керування і в'їхав на краденій машині у дерево

19-річний юнак із села Кайтанівка Хмельницької області викрав у дядька ВАЗ-2107 і розбив його по дорозі у сусіднє село. Поліцейські виявили авто за 15 км від місця викрадення, а згодом їм вдалося розшукати і самого водія. Мотиви його вчинку невідомі, втім, тепер юнаку загрожує до п’яти років позбавлення волі.

Як у п’ятницю, 22 квітня, повідомила прес-служба поліції Хмельницької області, виклик про викрадення автомобіля ВАЗ-2107 надійшов правоохоронцям у середу, 20 квітня. Про крадіжку поліції повідомив мешканець села Кайтанівка Деражнянського району. Викрадене авто занили у сусідньому селі, за 15 км від дому потерпілого. Машина врізалася в дерево.

«Поліцейські розшукали автомобіль у в селі Варенка Летичівської тергромади — там зловмисник не впорався з керуванням і в’їхав у дерево. Невдовзі затримали і самого підозрюваного. Ним виявився 19-річний племінник потерпілого, який напередодні гостював у нього», – йдеться у повідомленні поліції.

19-річному юнаку вже оголосили про підозру за ч. 1 ст. 289 ККУ (незаконне заволодіння транспортним засобом). На період розслідування суд взяв його під домашній арешт. За скоєне хлопцеві загрожує до п’яти років позбавлення волі.