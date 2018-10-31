1 листопада на площі Ринок відбудеться масовий урок просто неба про Листопадовий Чин та ЗУНР

СуспільствоОльга Гринько, 31 жовтня1830

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1 листопада на площі Ринок відбудеться масовий урок просто неба про Листопадовий Чин та ЗУНР
фото Павла Паламарчука
На пл. Ринок відбудеться масовий урок про ЗУНР та Листопадовий Чин

У четвер, 1 листопада, усіх охочих запрошують долучитись до наймасовішого уроку просто неба про Листопадовий Чин та ЗУНР. Він відбудеться на пл. Ринок о 12:00. Як повідомили у прес-службі ЛМР, розпочнеться урок історії на тему «Проголошення ЗУНР. Історичний аспект» з виголошення Відозви, підняття державного прапора на вежі Ратуші. Опісля стрільці ГО «Пам'ять» проведуть для усіх зацікавлених урок історії, демонструючи одяг та техніку того періоду.

«Щоби справді вшанувати усіх державотворців, людей, які віддали життя та здоров’я за незалежність України, важливо пам’ятати про їхні вчинки, знати історію. Тому для нас у заходах з відзначення 100-річчя ЗУНР дуже важливим є виховний, просвітницький процес. Ми запрошуємо усіх львів’ян на спільний урок! Його проведуть стрільці ГО «Пам'ять», які спробують відтворити листопадові події 1918 року. Стрільці представлять учням однострої, зброю та спорядження військових періоду становлення ЗУНР. Реконструктори продемонструють тогочасні побут та події, покажуть зброю та однострої, якими користувались січові стрільці», — розповіла директорка департаменту розвитку ЛМР Наталія Бунда.

До слова, також 1 листопада о 9:30 відбудеться урочисте засідання сесії, під час якого буде вручено нову відзнаку — «100-річчя ЗУНР», а також 10 премій по 25 тис. грн відповідно до Програми преміювання авторів найкращих проектів у галузі висвітлення історії подій Листопадового Чину та періоду ЗУНР на 2018−2019 рр.

Також зранку 1 листопада на Личаківському кладовищі вшанують пам’ять тих, хто віддав своє життя у боротьбі за незалежність України. А близько 13:00 учнівська та студентська молодь, освітяни і влада міста, громадські організації та львів’яни пройдуть пішою ходою від ЛНУ ім. І. Франка до Меморіалу Українським Січовим Стрільцям, що на Янівському цвинтарі.

Повна програма заходів за посиланням.

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