1 листопада у Львові ситуативно перекриватимуть рух транспорту через студентську пішу ходу

Молодь пройде вулицями Львова до Янівського цвинтаря

У четвер, 1 листопада, у Львові відбудуться урочистості з нагоди 100-річчя Листопадового Чину і проголошення ЗУНР. Учнівська та студентська молодь, освітяни і влада міста, громадські організації та львів’яни пройдуть пішою ходою від ЛНУ ім. І. Франка до Меморіалу Українським Січовим Стрільцям, що на Янівському цвинтарі. Там учасники ходи вшанують пам’ять борців за волю України. За маршрутом ходи з 13:00 до 16:30 ситуативно перекриватимуть рух транспорту.

Як повідомили у прес-службі ЛМР, формувати колону перед пам’ятником Іванові Франку (площа перед ЛНУ ім. Івана Франка) почнуть о 13:00. Сформована колона вирушить о 13:30 за маршрутом: вул. Університетська, 1 — вул. Листопадового Чину — вул. М. Гоголя — вул. Т. Шевченка — Янівський цвинтар (Меморіал Українських Січових Стрільців). За маршрутом ходи з 13:00 до 16:30 ситуативно перекриватимуть рух транспорту.

До слова, зранку на Личаківському кладовищі також вшанують пам’ять тих, хто віддав своє життя у боротьбі за незалежність України.

Нагадаємо, до сторіччя ЗУНР у Львові готують масові святкування. Зокрема 1 листопада на пл. Ринок реконструктори відтворять «Бої за столицю – Львів» та пройдуть центром міста маршем слави Галицької армії і військ УНР. Одночасно всім охочим про ті події сторічної давності розкажуть на наймасовішому уроці під відкритим небом при вході до мерії.

Детальніше про програму тут.