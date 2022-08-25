На перехресті мотоцикліст зіткнувся з вантажним автомобілем ЗІЛ

У місті Полонне на Хмельниччині зіткнулись мотоцикл та вантажівка ЗІЛ. Внаслідок ДТП 20-річний юнак, який був за кермом мотоцикла, потрапив у реанімацію з численними травмами. Наразі за його життя борються медики. Хто саме спричинив ДТП, поки невідомо, це з'ясовують слідчі.

Аварія сталась у середу, 24 серпня, близько 15:20 у місті Полонне, на перехресті вулиць Лесі Українки та Переца Маркіша.

«20-річний юнак, керуючи мотоциклом, зіткнувся з автомобілем ЗІЛ-131 під керуванням 47-річного місцевого жителя. Внаслідок ДТП мотоцикліст отримав численні тілесні ушкодження й був госпіталізований до реанімаційного відділення місцевої лікарні», – йдеться у повідомленні прес-служби поліції Хмельниччини. Наразі медики оцінюють його стан як важкий.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило травми). Мотоцикл та вантажівку помістили на арештмайданчик.