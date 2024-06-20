Поліція розшукала 20-річного водія за допомогою камер відеоспостереження

У Львові 20-річний водій автомобіля Mazda наїхав на жінку із немовлям та втік з місця ДТП. Машина зіткнулась із коляскою, у якій їхала дитина. Порушника розшукала поліція та склала на нього протоколи про адмінправопорушення.

Як повідомила патрульна поліція Львівщини, випадок трапився 19 червня близько 13:00 на перетині вулиць Лукаша та Остроградських. Водій, керуючи автомобілем Mazda, здійснив наїзд на жінку з коляскою, у якій їхало немовля. Він не зупинився та поїхав геть. Машина зіткнулась із коляскою і у цій ДТП ніхто не зазнав травм.

Жінка викликала поліцію, яка за допомогою камер відеоспостереження розшукала 20-річного водія Mazda. На винуватця інспектори склали два протоколи за ст. 124 (порушення ПДР, що призвело до ДТП) та ст. 122-4 (залишення місця ДТП), а також винесли постанову за ч. 1 ст. 126 (відсутність полісу обов’язкового страхування) КУпАП.