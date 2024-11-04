Аварія сталася ввечері в селі Бедевля Тячівського району

Смертельна аварія сталася ввечері 3 листопада в селі Бедевля Тячівського району. 20-річний закарпатець на Skoda збив 17-річного місцевого жителя і втік. Водія затримали, йому загрожує до 8 років ув’язнення.

Як розповіли у поліції Закарпатської області 4 листопада, тіло пішохода без ознак життя напередодні виявили мешканці Бедевлі. На місце події прибули правоохоронці та медики. Останні констатували смерть 17-річного хлопця.

«Винуватець аварії з місця події втік. На території області одразу ж ввели спеціальну поліцейську операцію. На пошуки підозрюваного орієнтували всі екіпажі. Згодом вдалося розшукати Skoda Octavia, з ушкодженнями, характерними для ДТП, та продовжили пошуки водія. Вже за кілька годин зловмисника затримали в Хустському районі, при спробі втечі з області», – інформують правоохоронці.

Причетним до смертельної аварії є 20-річний закарпатець, його помістили в ізолятор тимчасового тримання та взяли кров на експертизу. За порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвело до смерті потерпілого йому загрожує до 8 років ув’язнення.