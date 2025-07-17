Кондиціонери дорого встановлювати, і вони споживають багато енергії

Попри спеку, яка останні роки влітку є все більш екстремальною, кондиціонери в європейських будинках є рідкістю. Якщо у США вони встановлені у 90% житлових будинків, то в Європі цей показник становить приблизно 20%. У Німеччині та Великій Британії взагалі кондиціонерами обладнані лише 3% і 5% будинків відповідно, пише CNN. У чому причина такої різниці?

Ціни на електроенергію

Кондиціонери дорого встановлювати, і вони споживають багато енергії, тому в Європі вони довго сприймалися як розкіш, а не необхідність. За даними CNN, тарифи на електрику в європейських країнах вищі, ніж у США, і після початку повномасштабного вторгнення Росії проти України ціни зросли ще вище.

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Особливості історичної архітектури

У багатьох країнах Європи будинки старші, ніж у США. Приміром, у Великій Британії кожен шостий будинок – зведений до 1900 року. У старих будівлях важче встановити системи-клімат контролю, а охоронний статус памʼяток не дозволяє встановити кондиціонери.

Водночас історичні будівлі в Південній Європі відразу проєктувалися з огляду на клімат – товсті стіни, маленькі вікна з жалюзями чи решітками, які фільтрують сонячні промені і забезпечують протяг. Тож значної потреби в додатковому кондиціонуванні тут і немає. Натомість у північних регіонах історична забудова менш пристосована до високих температур, адже спекотні періоди тут почали траплятися порівняно нещодавно.

Вплив на клімат

Кондиціонери суперечать стратегії Європи досягти вуглецевої нейтральності до 2050 року. Дослідження, проведене у Парижі, виявило, що кондиціонери можуть підвищити температуру на вулиці на 2-4 градуси, що особливо відчутно в містах зі щільною забудовою. Деякі країни обмежують користування кондиціонерами, що заощадити енергію. У 2022 році Іспанія заборонила встановлювати температуру кондиціонерів у громадських приміщеннях нижче 27 градусів.

Однак ставлення до кондиціонерів змінюється, оскільки Європейський континент нагрівається вдвічі швидше за решту світу. За прогнозом Міжнародної енергетичної агенції, до 2050 року кількість кондиціонерів у країнах ЄС зросте вдвічі порівняно з 2019 роком. Водночас експерти застерігають, що збільшення використання кондиціонерів створює замкнене коло, адже споживання енергії кондиціонерами якраз і посилює кліматичну кризу, через яку зростає температура повітря і збільшується необхідність у використанні охолоджувальних пристроїв.