Аварія сталася 5 листопада 2023 року у селі Котів Рівненського району

Рівненський районний суд виніс вирок 21-річному водію автомобіля BMW, який збив 44-річного чоловіка на краю проїзної частини. Обвинувачений не визнав свою вину і стверджував, що потерпілий раптово вийшов на дорогу. За скоєне чоловіку призначили пʼять років тюрми.

Як йдеться у вироку від 19 листопада, аварія сталася 5 листопада 2023 року у селі Котів Рівненського району. За даними слідства, водій автомобіля BMW Давид Ж. на неосвітленій ділянці дороги не зменшив швидкості руху й збив 44-річного чоловіка, який із велосипедом у руках переходив дорогу. У результаті зіткнення потерпілий отримав закриту черепно-мозкову травму, забій спинного мозку з низкою переломів, забій обох легень, а також множинні забої тулуба та кінцівок.

Водій BMW стверджував у суді, що побачив чоловіка з велосипедом перед самим транспортним засобом, почав гальмувати, однак асфальт був мокрим і він не зміг зупинитися. За словами обвинуваченого, потерпілий різко вийшов перед автомобілем, тому і відбулося зіткнення. Водночас 44-річний пішохід просив не позбавляти волі Давида Ж., який нині є військовослужбовцем.

Суддя Сергій Коробов визнав Давида Ж. винним за ч.2 ст.286 КК України (порушення ПДР, що заподіяло потерпілому тяжке тілесне ушкодження) й призначив пʼять років позбавлення волі. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.