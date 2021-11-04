Внаслідок зіткнення юнак отримав перелом ноги

У селі Таршани Чернівецької області в середу, 3 листопада, внаслідок ДТП травмувався 21-річний мотоцикліст. За версією поліції, мотоцикл Suzuki зіткнувся з автомобілем Opel Combo, як наслідок, мотоцикліста викинуло на лобове скло зустрічного автомобіля. Про аварію повідомила прес-служба поліції в четвер, 4 листопада.

«У селі Тарашани 21-річний житель села Димка, керуючи мотоциклом допустив зіткнення з автомобілем Opel Combo під керуванням 58-річного жителя села Станівці. В результаті аварії мотоцикліста викинуло на лобове скло автомобіля Mercedes-Benz, який готувався до маневру повороту», – йдеться в повідомленні поліції.

Наразі 21-річний хлопець перебуває в лікарні, у нього виявили перелом ноги. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за ч. 2 та 1 ст. 286 ККУ (порушення ПДР або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). Триває досудове розслідування.