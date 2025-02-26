Поліцейські вилучили в обвинуваченого 41 згорток із наркотиками

Старокостянтинівський районний суд виніс вирок 21-річному студенту за продаж наркотиків. Обвинувачений спеціально приїхав у Хмельницьку область зі столиці, щоб продавати PVP та амфетамін. За скоєне йому призначили 10 років тюрми з конфіскацією всього майна.

Як йдеться у вироку від 21 лютого, у березні 2024 року студент Микола Козак приїхав із Києва у Старокостянтинів, аби продавати наркотики. Обвинувачений оселився в готелі й протягом трьох днів робив закладки по місту. Загалом правоохоронці вилучили 41 згорток із порошкоподібною речовиною. Експертиза показала, що це синтетичні наркотики PVP та амфетамін.

Микола Козак визнав вину лише щодо зберігання амфетаміну в 26 згортках нібито для власного вживання.

Суддя Ольга Завадська визнала 21-річного киянина винним у незаконному придбанні, перевезенні, зберіганні та збуті психотропних речовин у великих та особливо великих розмірах (ч. 2, ч. 3 ст. 307 КК України) й призначила 10 років тюрми з конфіскацією всього майна. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.