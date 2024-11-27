За онлайн-шахрайство волинянці загрожує до 8 років позбавлення волі

Правоохоронці затримали 22-річну жительку Волині, яка видурила у вінничанки 450 тис. грн під приводом зняття порчі. За скоєне зловмисниці загрожує до восьми років увʼязнення. Про це повідомила 26 листопада пресслужба прокуратури Вінницької області.

За даними слідства, 29 жовтня вінничанка натрапила в Instagram на пропозицію 22-річної лучанки, яка нібито знімає порчу та допомагає владнати сімейні проблеми.

«Довівши жінку до розпачу, для здійснення ритуалу підозрювана шахрайським шляхом виманила у потерпілої понад 450 тис. грн. Грошима розпорядилась на власний розсуд», – зазначають у прокуратурі.

Волинянці оголосили про підозру у заволодінні чужим майном шляхом обману чи зловживанні довірою, вчиненому у великих розмірах (ч. 4 ст. 190 КК України). Слідчі дії тривають. Санкція статті передбачає покарання від трьох до восьми років позбавлення волі.