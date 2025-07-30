Аби врятувати юнака, у хірургів були лічені години

Хірурги львівської лікарні св. Луки врятували 22-річного юнака з Херсона, який п’ять місяців терпів біль у животі і не звертався по медичну допомогу. За цей час виразка перетворилася на наскрізний отвір у шлунку і його вміст почав виходити у черевну порожнину. На порятунок хлопця у хірургів були лічені години.

Родіон Шпитальний з Херсона цього року завершив навчання у Львівській політехніці. Біль у животі почав його турбувати ще у лютому, але хлопець терпів і не звертався по медичну допомогу. Та наприкінці червня біль був уже настільки сильний, що хлопець попросив сусіда викликати «швидку», яка й доправила Родіона до лікарні св. Луки, кажуть у медзакладі.

Хлопець пообіцяв лікарям відтепер бути більш уважним до свого здоров'я

Під час обстеження на КТ спеціалісти виявили перфоровану виразку, тобто наскрізний отвір у шлунку, через який вміст органа потрапляв до черевної порожнини. Через це у Родіона вже розвинувся місцевий перитоніт, запалення очеревини, що призводить до поліорганної недостатності, сепсису та навіть смерті. Тож його треба було якомога швидше прооперувати.

Оперували хлопця лапароскопічно, бо це менш травматично для пацієнта, а післяопераційне відновлення займає менше часу. Через чотири невеликі проколи в животі хірурги завели камеру та інструменти, виявили місце отвору і зашили його, а тоді очистили черевну порожнину.

Хлопця врятували і через 9 днів після операції виписали додому. Юнак каже, що якби з таким болем не звернувся по допомогу протягом 24 годин, то міг би померти. Лікарі радять не нехтувати своїм здоров’ям і вчасно звертатися по медичну допомогу.