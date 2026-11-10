Більшість стипендіатів працює у Львівській політехніці

Стипендіальна комісія з попереднього відбору визначила 146 науковців, які отримають стипендії Кабміну для молодих учених. Найбільше стипендіатів працює в Києві та Львові. Зокрема, 23 науковці зі Львова отримуватимуть стипендії, 13 з них працюють у Львівській політехніці.

Як повідомило Міністерство освіти і науки 9 листопада, 146 науковців, які отримають стипендії Кабміну для молодих вчених, представляють 45 закладів вищої освіти з усієї країни.

«Підтримка молодих учених – це інвестиція у здатність України створювати власні технології, розвивати дослідження та готувати наступне покоління науковців. Серед цьогорічних стипендіатів є як учені, які вже захистили докторські дисертації, так і ті, хто лише починає наукову кар’єру. Важливо, щоб на кожному із цих етапів вони мали підтримку та можливості продовжувати роботу в українських університетах», – зазначив заступник міністра освіти і науки Денис Курбатов.

Найбільше стипендіатів працює в Києві та Львові. Серед закладів вищої освіти найбільшу кількість представників мають Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського – 15 стипендіатів, а також Львівська політехніка – 13.

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Загалом? 23 науковців зі Львова отримуватимуть стипендії, окрім 13 працівників Львівської політехніки, мова також про 8 науковців з ЛНУ імені Івана Франка та по одному з Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені Степана Ґжицького та Національного лісотехнічного університету.

Підтримку отримають також молоді вчені з інших міст, зокрема Харкова, Дніпра, Рівного, Житомира, Чернівців, Тернополя та Білої Церкви.

Серед стипендіатів – 117 докторів філософії та 15 докторів наук. Ще 14 стипендіатів – аспіранти, асистенти та молодші наукові співробітники, які лише починають наукову кар’єру, проте вже здобули визнання стипендіальної комісії.

Із повним переліком стипендіатів можна ознайомитися за посиланням.

Нагадаємо, що у 2026 році розмір щомісячної стипендії Кабінету міністрів України для молодих вчених становить 6656 грн.