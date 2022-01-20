Двох пасажирів мікроавтобуса доправили до лікарні з травмами голови

У селі Любохини на Волині водій Mazda 6 спричинив аварію з потерпілими, виїжджаючи з подвір'я власного господарства. 23-річний чоловік не надав перевагу в русі мікроавтобусу Renault Trafic, внаслідок чого відбулось зіткнення. Двох пасажирів мікроавтобуса з закритими-черепно-мозковими травмами доправили у відділення неврології Любомльської лікарні.

Як повідомили у прес-службі поліції Волині, аварія сталась у середу, 19 січня, близько 13:00 у селі Любохини. 23-річний водій Mazda 6, виїжджаючи з подвір'я власного господарства, не надав перевагу в русі мікроавтобусу Renault Trafic, внаслідок чого сталась ДТП.

Внаслідок аварії двоє пасажирів мікроавтобуса отримали травми, їх доправили у відділення неврології Любомльської центральної районної лікарні. Як уточнив у коментарі ZAXID.NET завідувач центральної оперативної диспетчерської Станіслав Ліннік, у обох потерпілих струс мозку та закрита черепно-мозкова травма. Крім того, у одного потерпілого забій перенісся, у іншого – закритий перелом правого стегна.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.1. ст. 286 ККУ (порушення ПДР особами, які керують транспортом, що спричинило травми). Санкція статті передбачає як мінімум штраф до 8,5 тис. грн.