23-річний водій довіз клієнта зі Львова до Верховинського району на Прикарпатті

Львівські поліцейські спільно з прикордонниками затримали 23-річного мешканця Івано-Франківської області, який віз військовозобов’язаного до кордону за 30 тис. грн.

Як повідомили в середу, 9 вересня, у прокуратурі Львівщини, схема полягала у переправленні чоловіка призовного віку через державний кордон поза пунктом пропуску.

Організатор схеми, який використовував акаунти в месенджерах Telegram та WhatsApp, надіслав клієнту карту з деталізованим безперешкодним маршрутом із західних областей до однієї з країн ЄС. Також військовозобов'язаному дали вказівку у разі викриття правоохоронцями повідомляти версію про нібито відпочинок у прикордонній зоні.

«До реалізації злочинного плану організатор залучив 23-річного підозрюваного як водія. Керманич зустрівся із пасажиром у Львові на автостоянці біля ресторану, детально проінструктував його щодо способів уникнення зустрічі з прикордонниками та перевіз на автомобілі Skoda Octavia в обхід блокпостів до прикордонної зони у Верховинському районі Івано-Франківської області», – повідомили в прокуратурі.

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Переправника затримали після одержання грошей за доставку клієнта

Після прибуття до визначеної точки та отримання оплати у розмірі 30 тис. грн фігуранта затримали.

Йому повідомили про підозру у сприянні незаконному переправленні через державний кордон за попередньою змовою групою осіб (ч. 3 ст. 332 ККУ). Слідчі встановлюють інших причетних до протиправної схеми.