Хлопчик вже у палаті разом з мамою

Для 24-річної Тетяни Баранової з Львівщини це була третя вагітність. Разом із чоловіком вона виховує шестирічного сина Сергія. Під час другої вагітності дитина загинула внутрішньоутробно на 32-му тижні. Коли жінка завагітніла втретє, то знову опинилася у групі надзвичайно високого ризику через рідкісне генетичне захворювання – хворобу фон Реклінгаузена (нейрофіброматоз І типу).

Хвороба фон Реклінгаузена – це спадкове захворювання нервової системи, за якого вздовж нервів можуть утворюватися пухлини – нейрофіброми. Вони можуть уражати периферичну нервову систему, шкіру, підшкірну клітковину, а іноді й головний мозок. Під час вагітності через гормональні зміни новоутворення можуть збільшуватися, а ризик ускладнень зростає як для матері, так і для дитини. Імовірність передавання захворювання дитині становить 50%, повідомили у лікарні.

На 36-му тижні вагітності Тетяну госпіталізували до клініки Університетської лікарні. Однією з найбільших загроз був критично високий артеріальний тиск – 200/100 мм рт. ст, що небезпечно для життя жінки та ненародженої дитини. До ведення вагітності залучили акушерів-гінекологів, неврологів, анестезіологів, терапевтів, неонатологів та інших спеціалістів. Через тяжкий перебіг захворювання та загрозливий стан матері лікарі ухвалили рішення провести кесарів розтин.

«Це був надзвичайно складний клінічний випадок. Нейрофіброматоз І типу – рідкісне генетичне захворювання, яке уражає нервову систему та може спричиняти ріст численних пухлин уздовж нервів. Під час вагітності ризики значно зростають – підвищується артеріальний тиск, можливі тяжкі неврологічні та серцево-судинні ускладнення», – каже акушер-гінеколог, професор Олександр Паєнок.

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Хлопчик народився на 37-му тижні вагітності. Після появи на світ його стан різко погіршився. Дитина потребувала реанімаційної допомоги, інтубації, штучної вентиляції легень, медикаментозного лікування та цілодобового нагляду. Лікарям вдалося стабілізувати стан дитини і невдовзі його перевели до палати, де він перебуває з мамою.

Лікарі радять жінкам із рідкісними генетичними захворюваннями ще на етапі планування вагітності проконсультуватися з медичним генетиком і перебувати під наглядом спеціалістів. Своєчасна діагностика та індивідуально підібрана тактика лікування допомагають долати навіть найскладніші клінічні випадки.