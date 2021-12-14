Волинський апеляційний суд призначив п’ять років ув’язнення 24-річному жителю Ковеля, який випадково вбив знайомого. У вересні 2019 року обвинувачений показував знайомому навички з боксу та наніс йому в голову сильний удар, внаслідок якого чоловік наступного дня помер. Суд першої інстанції визнав Давида К. винним у вбивстві з необережності і призначив 4,5 роки тюрми, втім, це рішення оскаржила прокуратура. Відтак у апеляційному суді термін ув’язнення змінили на п’ять років, а дії обвинуваченого кваліфікували за статтею про умисне важке тілесне ушкодження.

Як йдеться у вироку Волинського апеляційного суду від 6 грудня, інцидент стався у вересні 2019 року на меморіалі у Ковелі.

«Обвинувачений під час показової демонстрації навичок з боксу у взаємному спарингу з раніше знайомим потерпілим, не бажаючи і не передбачаючи настання суспільно-небезпечних наслідкві, завдав потерпілому один удар правою рукою в ліву ділянку голови, заподіявши тілесне ушкодження у вигляді закритої черепно-мозкової травми із переломом кісток черепа», – йдеться у матеріалах справи. Наступного дня чоловік помер.

У суді першої інстанції обвинувачений запевняв, що не наносив супернику ударів у голову. Втім, Ковельський міськрайонний суд призначив Давиду К. 4,5 роки ув’язнення за вбивство з необережності. Крім того, обвинувачений повинен був сплатити по 250 тис. грн морального відшкодування батькам загиблого.

Однак прокуратура подала апеляцію з проханням перекваліфікувати справу за статтею про умисне важке тілесне ушкодження, оскільки чоловік усвідомлював небезпеку своїх дій. Також йому попросили змінити термін ув’язнення на вісім років.

Колегія суддів на чолі з Петром Борсуком вирішив частково задовольнити апеляцію. Відтак Давида К. визнали винним у порушенні ч.2 ст. 121 ККУ (умисне важке тілесне ушкодження, що спричинило смерть) та призначили йому п’ять років ув’язнення. Оскаржити це рішення можна в Верховному суді протягом трьох місяців.