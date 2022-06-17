Втікаючи від поліції водій скоїв дві аварії у Чернівцях

Патрульні склали шість адмінпротоколів на 24-річного водія BMW, який під час втечі від правоохоронців вчинив дві ДТП вночі у Чернівцях і спробував втекти пішки. Виявилося, що чоловік перебував за кермом у нетверезому стані – перевірка на алкотестері показала шестикратне перевищення допустимої норми алкоголю в крові. На чернівчанина склали адмінпротоколи за п’яне водіння, втечу від правоохоронців, порушення комендантської години та скоєння двох аварій.

Про нічний інцидент прес-служба патрульної поліції Чернівецької області повідомила у п’ятницю, 17 червня. Водія BMW патрульні помітили близько півночі на вулиці Героїв Майдану. «Водій BMW порушував комендантську годину. Патрульні, увімкнувши проблискові маячки та звукові сигнали, подали вимогу про зупинку. Водій не відреагував, допустив наїзд на припаркований транспортний засіб КІА, збільшив швидкість та почав втікати», – йдеться у повідомленні поліції.

Після зіткнення із припаркованим КІА 24-річний водій збив ще й огорожу та вилетів на газон. Автомобіль застряг, після чого водій покинув BMW і почав втікати від поліції пішки.

«Патрульні наздогнали та затримали втікача. Під час спілкування патрульні виявили, що у громадянина присутні характерні ознаки алкогольного сп’яніння», – додають у прес-службі поліції.

Під час перевірки на стан алкогольного сп’яніння виявилося, що чоловік був п’яний та перевищив допустиму норму алкоголю майже у шість разів: результат перевірки на алкоголь становив 1,19 проміле. У підсумку патрульні склали на водія шість адмінпротоколів.