День народження АЛЛО: комапнія робить подарунки клієнтам

Компанія АЛЛО з 16 до 27 вересня відзначає 24 роки з дня заснування та роботи на ринку України. З нагоди святкування Дня народження національний маркетплейс АЛЛО дарує клієнтам 24 мільйони АЛЛО Грошей та знижки на загальну суму 24 мільйони гривень.

24 мільйони АЛЛО Грошей для 100 тисяч клієнтів

Щоб подякувати клієнтам, що залишаються з компанією у часи, сповнені викликів та труднощів, АЛЛО нарахувала 100 тисячам клієнтів 24 мільйони АЛЛО Грошей. 16 вересня 2022 року компанія рандомно обрала 100 тисяч клієнтів, які робили покупки впродовж 2020 – 2022 років, та нарахувала їм по 240 АЛЛО Грошей для майбутніх покупок.

Про нарахування АЛЛО Грошей клієнти можуть дізнатися в особистому кабінеті, в отриманих SMS, повідомленнях у Viber або за телефоном гарячої лінії 0-800-300-100. Нараховані АЛЛО Гроші потрібно використати впродовж 24 календарних днів.

АЛЛО Гроші є унікальною програмою лояльності компанії АЛЛО. Програма дозволяє накопичувати кешбек від покупки, а також отримувати приємні подарунки, наприклад, за реєстрацію у мобільному застосунку маркетплейса. АЛЛО Грошима можна сплатити 100% вартості товару (за вирахуванням 1 гривні): кожна 1 одиниця АЛЛО Грошей дорівнює 1 гривні.

Знижки на 24 мільйони гривень до 27 вересня

З нагоди свята впродовж 12 днів АЛЛО пропонує знижки до 30% на акційні товари на загальну суму 24 мільйони гривень. Товари доступні в магазинах АЛЛО та на сторінці маркетплейсу allo.ua/ua/promo/hb24. Серед безлічі акційних товарів можна знайти:

побутову та вбудовану техніку,

сантехніку,

побутову хімію,

велосипеди,

товари для дому,

одяг,

техніку з персонального догляду,

товари для дітей,

електротранспорт,

меблі,

електроінструменти,

гаджети, планшети та багато іншого.

Пропозиція діє до 27 вересня, а кількість товару обмежена наявністю на складі. Про детальні умови, перелік магазинів, можна дізнатися на сайті allo.ua або за телефоном гарячої лінії 0-800-300-100.

Що варто знати про АЛЛО

За 24 роки роботи група компаній АЛЛО пройшла шлях від ритейлера електроніки до маркетплейса національного масштабу з товарами від одягу, спортивних товарів, велосипедів до мотоблоків та меблів, парфумів, прикрас, та наразі є офіційним представником світових брендів електроніки на українському ринку, як Хiaomi, Apple, Samsung та інших. Група компаній «АЛЛО» має офіси та розвивається у Казахстані, Румунії та Болгарії.

ГК складається з мережі магазинів АЛЛО, монобрендових шоурумів MіStore та оперує брендовими магазинами телекомоператорів – на сьогодні працюють 272 торгові точки у понад 100 містах України. Також компанія оперує національним маркетплейсом allo.ua та мобільним застосунком АЛЛО. Компанія регулярно підтримує благодійні фонди та переказує значні кошти на допомогу.