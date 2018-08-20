24 серпня в центрі Львова «Дударик» виконає акафіст і молитву, яка синхронно звучатиме по світу

О 18:00 відбудеться акція «Синхронна всесвітня молитва за Україну»

КультураОльга Гринько, 20 серпня2170

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24 серпня в центрі Львова «Дударик» виконає акафіст і молитву, яка синхронно звучатиме по світу
фото прес-служби «Дударика»

З нагоди 27-ї річниці Незалежності України, у п'ятницю, 24 серпня, хорова капела «Дударик» на площі перед пам’ятником Тарасові Шевченку спільно з священиками українських церков виконає акафіст до Пресвятої Богородиці. Дійство розпочнеться о 16:30.

«Є речі, що робиш від душі. І віриш у те, що робиш. От так і Акафіст у День Незалежності. Цього року «Дударик» вже у 26-те співатиме спільно із нашими дружніми священиками з усіх Українських церков. Почнемо о 16:30. Ми віримо у те, що допоки діти моляться рідною мовою, буде наша Україна прекрасною, а незалежною і поготів», – зазначив дирeктор і диригeнт хорової капели «Дударик» Дмитро Кацал.

За його словами, о 18:00 «Дударик» виконає твір «Боже великий, єдиний», який у цей час звучатиме у різних містах світу.

Адже заплановано, що у День Незалежності України відбудеться акція «Синхронна всесвітня молитва за Україну». За задумом організаторів, тисячі українців у сотнях церков по всьому світу одночасно виконають молитву за свою країну. О 18:00 за київським часом українці у різних куточках світу об’єднаються, одночасно виконавши духовний гімн України «Боже великий, єдиний» композитора Миколи Лисенка.

Участь у проекті в Україні братимуть церковні хори, професійні та аматорські колективи, студенти та інші. Поза межами України участь візьмуть члени українських громад та спільнот по всьому світу, а також хори (у тому числі церковні), у чиєму репертуарі є цей твір Лисенка.

Цього ж дня о 22:00 на фасаді львівської ратуші на пл. Ринок відбудеться відеомапінг. Також львів'ян та гостей міста запрошують відвідати ряд тематичних заходів, святкових концертів, фестивалів та майстер-класів, які відбудуться у місті.

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