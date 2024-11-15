Правоохоронці викрили випадки пересилання заборонених речовин логістичними компаніями

Правоохоронці затримали 25-річного киянина, який організував злочинну схему зі збуту психотропів на території України та за кордон. Про це повідомили в пресслужбі Національної поліції 15 листопада.

Як встановило слідство, наркоторговець адміністрував низку Telegram-каналів, через які продавав партії заборонених речовин. Крім того, підозрюваний постачав психотропи, амфетамін та Alpha-PVP до Європи та на окуповані території України, маскуючи їх у предметах побутової техніки.

Плату за наркотики 25-річний киянин брав виключно у криптовалюті – це забезпечувало додаткову анонімність. Щомісячний дохід зловмисника становив майже 1,5 млн грн.

Правоохоронці викрили випадки пересилання заборонених речовин логістичними компаніями по Україні та за її межами. Так, в одному з пунктів пропуску вилучили 4 кг психотропів Alpha-PVP, прихованих серед побутової техніки.

Також під час огляду вантажного автомобіля однієї з логістичних компаній прикордонники виявили та вилучили 5 кг психотропної речовини Alpha-PVP, замаскованої в клінінгове обладнання.

Поліцейські провели обшуки за місцем проживання та в автомобілі зловмисника. У підозрюваного вилучили авто, телефони та гроші.

«Загальна вага вилученої наркотичної продукції, яку зловмисник мав намір переправити за кордон, складає понад 9 кг, що за цінами чорного ринку становить близько 6,5 млн грн», – ідеться в повідомленні.

25-річному наркоторговцю повідомили про підозру за кількома статтями КК України, а саме:

- ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 305 (Контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів, вчинена організованою групою, а також якщо предметом контрабанди були наркотичні засоби, психотропні речовини, їх аналоги чи прекурсори або фальсифіковані лікарські засоби в особливо великих розмірах);

- ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів).

Підозрюваний перебуває під вартою. Йому загрожує ув’язнення на строк до 12 років з конфіскацією майна.