Передача грошей відбулася в Шептицькому

25-річний мешканець Львівщини за 6 тис. доларів намагався підкупити прикордонника, щоб виїхати за кордон. Ухилянта затримали у четвер, 8 травня, після передачі частини грошей.

Як повідомили у поліції та спецпрокуратурі у сфері оборони Західного регіону, 25-річний житель Львівського району запропонував 6 тис. доларів військовослужбовцю львівського прикордонного загону за сприяння у незаконному переправленні його до Євросоюзу через один із пунктів пропуску.

Прикордонник повідомив про таку незаконну пропозицію правоохоронців і надалі діяв під їхнім контролем.

Чоловіка затримали під час передачі грошей прикордоннику

Підозрюваного затримали в Шептицькому після передачі прикордоннику частини грошей у розмірі 4,6 тис. доларів. Затриманому повідомили про підозру за фактом надання неправомірної вигоди службовій особі (ч. 3 ст. 369 ККУ). Невдовзі суд обере йому запобіжний захід. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від чотирьох до восьми років з конфіскацією майна.

Окрім того, триває досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом переправлення осіб через кордон (ч.3 ст.332 ККУ).