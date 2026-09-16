Пацієнт з хірургами Даниїлом Плахтиною(зліва) і Тарасом Дем'яновичем

Спеціалістам львівської лікарні св. Пантелеймона довелося рятувати життя 77-річного мешканця Львівщини з вкрай рідкісною гігантською пухлиною, яка «з’їла» цукор в його організмі, через що чоловік впав у гіпоглікемічну кому.

До лікарні його привезла «швидка». Під час КТ спеціалісти виявили у центральній частині верхньої половини черевної порожнини пацієнта величезне новоутворення – розміром 25×17 сантиметрів, повідомили у лікарні.



«Спершу ми припускали, що пухлина може походити з підшлункової залози. Адже різке та стійке падіння рівня глюкози характерне, зокрема, для інсуліном ‒ пухлин підшлункової залози, які продукують інсулін. Утім, інсуліноми зазвичай мають дуже невеликі розміри, тоді як у цього пацієнта новоутворення сягало 25 см», – каже хірург Даниїл Плахтина.



Лікарі продовжили обстеження пацієнта і виявили, що пухлина походить зі сполучної тканини і живиться кров'ю з печінкових артерій. Це допомогло встановити точний діагноз – солітарна фіброзна пухлина печінки.



Лікарі кажуть, що це вкрай рідкісне доброякісне новоутворення, яке щороку виявляють лише в 1-3 людей на мільйон. Та випадок цього пацієнта був унікальний і з інших причин. У 90% випадків солітарні фіброзні пухлини проростають у грудній клітці – зі сполучної тканини плеври легень. Локалізація в печінці – медична аномалія. Пухлина була просто гігантських розмірів. Такі новоутворення зазвичай виявляють набагато раніше через тиск на сусідні органи. Ще одна особливість – її гормональна активність. Менш ніж у 5% пацієнтів із таким діагнозом пухлина виробляє інсуліноподібну речовину, яка поглинає цукор.



Лікування пацієнта розділили на два етапи. Спершу інтервенційні радіологи через прокол судини виконали емболізацію (перекриття) артерії, яка живила пухлину. Це дозволило зменшити її кровопостачання та стабілізувати стан чоловіка. А через чотири дні хірурги успішно видалили гігантське новоутворення, після чого рівень цукру в крові чоловіка нарешті нормалізувався.

Зараз пацієнт почувається добре. Каже, що хоче знову сісти за кермо трактора, бо не любить сидіти без діла.