У Kernel розповіли про наслідки атаки росіян

Унаслідок російської атаки на термінал із перевалки соняшникової олії в Одеській області було пошкоджено близько 25 тис. тонн продукції, що належала українському агрохолдингу Kernel та американській компанії. Про це повідомили у пресслужбі компанії у четвер, 15 липня.

Йдеться про удар російського безпілотника, завданий 14 липня по одному з терміналів агрохолдингу. У компанії зазначили, що пожежу, яка виникла після атаки, вдалося локалізувати та повністю ліквідувати за 12 годин.

Рятувальникам вдалося не допустити поширення вогню на сусідні об’єкти, а також запобігти витоку соняшникової олії в акваторію Чорного моря.

У Kernel уточнили, що частина пошкодженої продукції належала американській компанії, яка зберігала власну соняшникову олію на українському терміналі.

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«Цілеспрямовані удари по українській портовій інфраструктурі – це атаки не лише на український бізнес. Вони підривають глобальну продовольчу безпеку та стабільність світових поставок продовольства», – наголосили в компанії.

Це вже третя атака на портові активи Kernel за чотири дні. Унаслідок удару 14 липня працівники не постраждали, однак компанія втратила значний обсяг соняшникової олії.

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13 липня Kernel повідомиляла про вимушене призупинення операційної діяльності своїх терміналів у порту Чорноморськ після російських атак, що сталися в ніч з 10 на 11 та з 11 на 12 липня. Внаслідок обстрілів пошкоджено обладнання для навантаження й розвантаження, термінальну інфраструктуру, силоси для зерна та резервуари для соняшникової олії. За даними компанії, через руйнування було заблоковано, а також втрачено частину якості близько 45 тис. тонн пшениці та 9 тис. тонн соняшникової олії.

Крім того, термінал агрохолдингу в порту Чорноморська вже зазнавав пошкоджень під час атак російських дронів 3 травня та 5 червня. Ще одна атака відбулася 18 травня, коли російські безпілотники пошкодили елеватор Kernel у Хмельницькій області.

Kernel є найбільшим у світі виробником і експортером соняшникової олії, одним із найбільших експортерів зерна з України та оператором розгалуженої мережі портових і логістичних активів.

Як писав ZAXID.NET, станом на січень 2026 року Kernel володів 358 тис. га земель. У 2025 фінансовому році агрохолдинг отримав 238 млн доларів чистого прибутку, що на 42% більше, ніж роком раніше. Контрольний пакет акцій Kernel Holdings (понад 95%) належить бізнесмену Андрію Веревському через компанію Namsen Ltd.