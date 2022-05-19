Внаслідок ДТП 23-річний мотоцикліст загинув на місці, його 19-річна пасажирка потрапила до реанімації

27-річного водія мікроавтобуса Mercedes-Benz засудили до восьми років позбавлення волі за ДТП, в якому загинув 23-річний мотоцикліст. Аварія сталася у липні 2021 року, водій Mercedes-Benz перебував за кермом п’яним, збив мотоцикл Suzuki-GSX і втік з місця ДТП. Внаслідок аварії мотоцикліст загинув на місці, його 19-річна пасажирка отримала численні травми, її доставили до реанімації. Місцеві ЗМІ повідомляли, що винуватець ДТП є рідним братом постраждалої дівчини.

Про вирок 27-річному мешканцю села Киселів Чернівецького району стало відомо у середу, 18 травня, після повідомлення прес-служби Чернівецької обласної прокуратури. «27-річний місцевий мешканець, керуючи автомобілем Mercedes-Benz у стані алкогольного сп’яніння порушив правила безпеки дорожнього руху та допустив зіткнення із мотоциклом Suzuki-GSX. У результаті автопригоди 23-річний мотоцикліст загинув на місці події. Його 19-річна пасажирка отримала тяжкі тілесні ушкодження», – зазначають прокуратурі.

За даними слідства, автомобільна аварія сталася 25 липня 2021 року. Тоді повідомлялося, що 27-річний водій Mercedes-Benz зіткнувся з мотоциклом Suzuki-GSX, яким керував 23-річний мешканець села Борівці. Від отриманих під час аварії травм хлопець загинув на місці події. У його 19-річної пасажирки медики діагностували політравму та госпіталізували потерпілу до реанімаційного відділення лікарні. Винуватець аварії перебував за кремом п’яним і втік з місця ДТП. За інформацією «Молодого буковинця», водій Mercedes-Benz є рідним братом постраждалої дівчини.

«Поліцейські з’ясували, що за кермом іномарки міг перебувати житель села Киселів. Коли правоохоронці прийшли до чоловіка додому, виявили на подвір’ї вказаний автомобіль з пошкодженнями, характерними для ДТП», – йшлося у повідомленні поліції.

Суд визнав 27-річного водія Mercedes-Benz винним за ч. 3 ст. 286-1, ч. 1 ст. 135 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого; залишення людей у небезпеці) та призначив до 8 років позбавлення волі із забороною керувати транспортними засобами на 5 років.