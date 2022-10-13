28-річний киянин організував незаконний перетин чоловіків через кордон. Свої послуги він оцінював у 9 тис. доларів США. Його викрили під час чергової переправи в обхід пункту пропуску. Зважаючи на те, що це вже повторний злочин за цією статтею, суд виніс строгий вирок – 7 років тюрми з конфіскацією майна.

«Мешканець Києва організував схему незаконного переправлення чоловіків через державний кордон України до Республіки Польща. За 9 тис. доларів США засуджений організував поселення «клієнтів» в одному з готелів Львівської області та їх трансфер до кордону. Останні мали перетнути його поза межами пункту пропуску, однак були затримані правоохоронними органами», – повідомили 13 жовтня у Львівській обласній прокуратурі.

У СБУ додали, що чоловік підшуковував вихідців з країн південної Азії, які намагалися транзитом через Україну потрапити до ЄС. Він мав спільників, які мали зустрічати мігрантів у Львові, надавати їм тимчасове житло, доставляти у прикордонні райони для нелегального перетину кордону.

Організатора затримали спецслужби під час спроби незаконного переправлення через кордон трьох іноземців.

Мостиський районний суд визнав винним 28-річного жителя Києва в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України (ч. 3 ст. 332 КК України) і засудив до 7 років позбавлення волі з конфіскацією майна. У прокуратурі ZAXID.NET уточнили, що 28-річний киянин раніше був судимий, зокрема за аналогічні злочини.