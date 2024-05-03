Поліцейські знайшли у 28-річного рівнянина закладки на понад 600 тис. грн

У понеділок, 1 травня, правоохоронці затримали 28-річного рівнянина на збуті наркотиків. Чоловік мав при собі посилку з понад кілограмом «альфа-PVP» та вже встиг зробити три закладки. За скоєне зловмиснику загрожує від 9 до 12 років ув’язнення.

Як 3 травня повідомили в поліції Рівненщини, після викриття 28-річного рівнянина, оперативники провели у його помешканні обшук, де виявили поліетиленові зіп-пакети, ємності із залишками психотропної та кристалоподібної речовини. Крім того, вартість вилученої посилки з «альфа-PVP» оцінюють у понад 630 тис. грн.

З’ясувалося, що чоловік перебуває під слідством із квітня 2024 року. Тоді у нього вилучили майже 150 закладок із наркотичною речовиною. Суд взяв підозрюваного під варту із можливістю внесення застави у розмірі 240 тис. грн – підозрюваний її сплатив і продовжив свій наркобізнес.

Правоохоронці повідомили рівнянину про підозру за ч.3 ст. 307 ККУ (незаконний збут наркотиків, вчинений в особливо великих розмірах) та обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб. За розповсюдження наркотиків йому загрожує від 9 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.