Хмельницький суд призначив шість років тюрми 29-річному водієві, який спричинив смертельну ДТП. П'яний водій «Волги» наїхав на мотоцикліста, після чого втік з місця ДТП. Від отриманих травм потерпілий згодом помер у реанімації.

Про вирок Хмельницького міськрайонного суду стало відомо у вівторок, 26 квітня, після повідомлення прес-служби прокуратури Хмельниччини. У суді прокурор довів, що 29-річний мешканець Хмельницького району, який був за кермом «Волги», наїхав на мотоцикліста, після чого втік з місця ДТП. Внаслідок отриманих травм потерпілий мотоцикліст помер у реанімації.

Слідство встановило, що у момент аварії водій перебував у стані алкогольного сп'яніння. Крім того, він був позбавлений права керувати транспортом.

«За публічного обвинувачення Хмельницької окружної прокуратури суд визнав винним 29-річного жителя Хмельницького району у порушенні правил безпеки дорожнього руху особами, які керують транспортними засобами в стані алкогольного сп’яніння, що спричинило смерть потерпілого. Незважаючи на те, що засуджений намагався уникнути покарання шляхом направлення апеляційної скарги, прокурорам вдалось довести його вину та відправити за ґрати», – йдеться у повідомленні.

Чоловіка засудили до шести років ув'язнення. Також протягом трьох років йому буде заборонено керувати транспортом.