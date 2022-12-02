Хмельницький апеляційний суд визнав 30-річного місцевого підприємця винним у нападі на журналістку, призначив умовний термін покарання та зобов’язав виплатити потерпілій 20 тис. грн моральної шкоди. Конфлікт між підприємцем і журналісткою стався ще у березні 2020 року під час зйомок сюжету про Covid-19 та завищені ціни на маски у магазині в Красилові.

Про вирок 30-річному підприємцю з Красилова повідомила прес-служба Хмельницької обласної прокуратури у п’ятницю, 2 грудня. Інцидент стався у березні 2020 року в одному з місцевих магазинів. «Журналістка одного з центральних телеканалів разом з оператором за редакційним завданням знімала в місті Красилів матеріал про перебіг карантину та стан торгівлі засобами індивідуального захисту. В одному із магазинів між потерпілою та підприємцем виник конфлікт через завищені ціни на медичні маски, які там продавались», – йдеться у повідомленні.

За даними хмельницьких ЗМІ, потерпіла – журналістка телеканалу Newsone Тетяна Сивоконь. Напад на жінку стався у на другому поверсі ТЦ «Мега» у Красилові. Журналістка підійшла до прилавка та взяла упаковку із медичними масками, на якій був цінник. Представившись продавцю журналісткою телеканалу, жінка поцікавилась продажем масок. Продавець сказав, що маски не продаються, а журналістка почала телефонувати у поліцію. Відтак чоловік викрутив журналістці руку. У суді обвинувачений заперечував вину, проте злочин зафіксували камери відеоспостереження.

У прокуратурі додають, що Старокостянтинівський районний суд визнав чоловіка винним у насильстві щодо журналістки та засудив його до 2 років позбавлення волі з призначенням іспитового терміну. Апеляційний суд підтвердив цей вирок. Також обвинуваченого зобов’язали сплатити потерпілій 20 тис. грн моральної шкоди.