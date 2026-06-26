Правоохоронці затримали підозрюваного на вул. Стрийській після одержання

У Львові затримали організатора незаконного переправлення військовозобов’язаного чоловіка за кордон за 8 тис. доларів. Про це у п’ятницю, 26 червня, повідомили у поліції Львівської області.

Попередньо правоохоронці встановили, що підозрюваний, 30-річний львів’янин, під час воєнного стану взявся організувати незаконне переправлення військовозобов’язаного чоловіка через державний кордон України в Румунію поза межами пунктів пропуску. Свої послуги він оцінив у 8 тис. доларів, а за додаткові 300 євро обіцяв посприяти у легалізації в’їзду в Європу.

Організатор схеми оцінив свої послуги у 8 тис. доларів (фото поліції)

16 червня правоохоронці затримали підозрюваного на вул. Стрийській у Львові після одержання ним 8 тис. доларів. Як повідомляє прокуратура Львівської області, це сталося на одному з авторинків. На оприлюднених правоохоронцями фото видно, що це ринок, який працює біля «Арени Львів».

У прокуратурі також повідомили, що організатор схеми мав спільників.



«Для реалізації схеми він залучив інших осіб, які мали переправити чоловіка через кордон поза пунктами пропуску до Румунії. Слідчі задокументували кілька етапів “переговорів”, які організатор проводив через довірену особу “клієнта”», – йдеться в повідомленні.

Львів’янину повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від семи до дев’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна. Досудове розслідування триває.