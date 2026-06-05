Пацієнтка і завідувач невідкладної хірургії Маркіян Верхола

Хірурги Університетської лікарні ЛНМУ врятували 39-річну мешканку Львівщини, у якої через розрив парахіатальної грижі в діафрагмі органи черевної порожнини опинилися у грудній клітці. Жінка жила з таким небезпечним зміщенням органів чотири місяці.

У січні жінка гуляла з дитиною, яка послизнулася. Намагаючись її втримати, Марія різко смикнулася і відчула сильний біль. Біль то минав, то повертався, з’являлася печія та задишка. Та через кілька місяців стан жінки різко погіршився: виник сильний біль, блювання, виступав холодний піт, знизилася температура. Жінка звернулася до медиків амбулаторії у Лапаївці, що біля Львова, а звідти її терміново госпіталізували до Університетської лікарні, повідомили у медзакладі.

Пацієнтку ретельно обстежили. Хірурги виявили рідкісну та небезпечну патологію – розрив діафрагми з великою параезофагеальною грижею. Через дефект майже весь шлунок, частина товстої кишки та селезінка перемістилися в грудну клітку й здавлювали легеню. Жінка так жила майже чотири місяці і про це не знала.

Зміщення органів хірурги виявили під час обстеження пацієнтки

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Пацієнтці провели складне хірургічне втручання і повернули органи на місце.

«Під час хірургічного втручання ми побачили розрив та зміщення органів. Потрібно було дуже обережно перемістити органи з плевральної порожнини назад в черевну порожнину і зашити дефект. В нас є немалий досвід операцій з парахіатальної грижі, але особливість цієї була у тому, що селезінка легко травмується і з нею треба поводитися дуже делікатно. Нам вдалося все перемістити, не завдавши додаткової травми, і зашити розрив діафрагми», – каже завідувач невідкладної хірургії Маркіян Верхола.

Нині пацієнтка вже ходить, відновлюється після операції та знову може вільно дихати.