39-річна мешканка Львівщини чотири місяці жила з органами черевної порожнини у грудній клітці
Внутрішні органи змістися через розрив парахіатальної грижі в діафрагмі
Хірурги Університетської лікарні ЛНМУ врятували 39-річну мешканку Львівщини, у якої через розрив парахіатальної грижі в діафрагмі органи черевної порожнини опинилися у грудній клітці. Жінка жила з таким небезпечним зміщенням органів чотири місяці.
У січні жінка гуляла з дитиною, яка послизнулася. Намагаючись її втримати, Марія різко смикнулася і відчула сильний біль. Біль то минав, то повертався, з’являлася печія та задишка. Та через кілька місяців стан жінки різко погіршився: виник сильний біль, блювання, виступав холодний піт, знизилася температура. Жінка звернулася до медиків амбулаторії у Лапаївці, що біля Львова, а звідти її терміново госпіталізували до Університетської лікарні, повідомили у медзакладі.
Пацієнтку ретельно обстежили. Хірурги виявили рідкісну та небезпечну патологію – розрив діафрагми з великою параезофагеальною грижею. Через дефект майже весь шлунок, частина товстої кишки та селезінка перемістилися в грудну клітку й здавлювали легеню. Жінка так жила майже чотири місяці і про це не знала.
Зміщення органів хірурги виявили під час обстеження пацієнткиОперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
Пацієнтці провели складне хірургічне втручання і повернули органи на місце.
«Під час хірургічного втручання ми побачили розрив та зміщення органів. Потрібно було дуже обережно перемістити органи з плевральної порожнини назад в черевну порожнину і зашити дефект. В нас є немалий досвід операцій з парахіатальної грижі, але особливість цієї була у тому, що селезінка легко травмується і з нею треба поводитися дуже делікатно. Нам вдалося все перемістити, не завдавши додаткової травми, і зашити розрив діафрагми», – каже завідувач невідкладної хірургії Маркіян Верхола.
Нині пацієнтка вже ходить, відновлюється після операції та знову може вільно дихати.