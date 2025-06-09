Ухилянтам видавали довідки, що вони є військовими, які їдуть на відпочинок за кордон

32-річного мешканця Бродівської громади підозрюють в організації незаконного переправлення чоловіків за кордон. За свої послуги він взяв 4000 доларів, обіцяючи фальшиві довідки.

«Чоловік організував для двох чоловіків призовного віку документи для виїзду за кордон. Зокрема, відпускні квитки та витяги з наказів військової частини, в яких було вказано, що ці чоловіки нібито є військовослужбовцями та направляються у щорічну основну відпустку в Республіку Польща», – повідомили 9 червня у Львівській обласній прокуратурі.

За довідки ухилянтам він взяв 4000 доларів винагороди. Двох військовозобов’язаних чоловіків, які намагалися виїхати з підробленими документами, затримали прикордонники при проходженні паспортного контролю.

фото ДПСУ

Організатору перетину кордону повідомили про підозру за ч. 3 ст. 332 ККУ (незаконне переправлення осіб через державний кордон України), що передбачає позбавлення волі від семи до девʼяти років з конфіскацією майна.