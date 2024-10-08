32-річний мешканець Дрогобича продав маршрут ухилянту

Поліцейські затримали 32-річного мешканця міста Дрогобич на Львівщині, який за 4 500 доларів продав ухилянтові GPS-маршрут для незаконного перетину українсько-польського кордону поза пунктом пропуску.

Як розповіли в поліції та прокуратурі Львівщини, на початку жовтня підозрюваний мешканець Львівщини пообіцяв за гроші організувати переправлення ухилянта за кордон, надавши тому GPS-маршрут з координатами точок виходу та перетину державного кордону поза пунктами пропуску. Окрім цього, організатор мав повідомити клієнтові детальний інструктаж щодо такого перетину.

Затримали організатора схеми 4 жовтня після одержання 4 500 доларів за його послуги. В СБУ уточнили, що затриманий є уродженцем Луганщини та тимчасового проживає в Дрогобичі.

Переправника ухилянтів затримали одразу після одержання грошей

32-річному чоловікові повідомили про підозру за сприяння у незаконному переправленню особи через державний кордон (ч. 3 ст. 332 ККУ). Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави.