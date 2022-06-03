Загальна вартість робіт складала 5,5 млн грн

Директорку ТОВ «Регіонбуд» Оксану Поп підозрюють у махінаціях під час ремонту дороги у Королеві на 1,2 млн грн. За даними слідства, підприємиця завищувала об’єми та вартість матеріалів і робіт. Експертиза підтвердила суттєве завищення об’ємів асфальтобетону під час виконання ремонту вулиці Шевченка. За скоєне директорці фірми загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Про оголошення підозри 32-річній директорці підприємства у п’ятницю, 3 червня, повідомила прес-служба поліції Закарпаття. За даними правоохоронців, мешканку Мукачівського району підозрюють у зловживанні службовим становищем та внесенні неправдивих відомостей в документацію. Діяльність директорки будівельної фірми завдала збитків державі на понад 1,2 млн грн.

«При перевірці документації та фактичних робіт було виявлено, що жінка вносила до документів неправдиві відомості та штучно завищувала об’єми та вартість використаних матеріалів і виконаних робіт. Усю виготовлену документацію службовиця підписувала та затверджувала печаткою підприємства, яким керує. Після цього вона надавала папери на погодження до місцевого органу самоврядування та отримувала розрахунок з місцевого та державного бюджетів», – йдеться повідомленні поліції.

У прес-службі Закарпатської обласної прокуратури уточнюють, що йдеться про ремонт шляху в смт Королево. «Зловживаючи службовим становищем, підозрювана зазначала використання асфальтобетонних сумішей у більших об’ємах, аніж це було насправді, що підтвердили висновки експертиз», – додають у прокуратурі.

Правоохоронці назви будівельної фірми та імені її директорки не називають, однак, за інформацією ZAXID.NET, йдеться про компанію «Регіонбуд», якою керую 32-річна мешканка Мукачівського району Оксана Поп. За даними системи Prozorro, фірма уклала договір на капітальний ремонт вулиці Шевченка у Королеві восени 2019 року. Загальна вартість робіт складала понад 5,5 млн грн. Сума завданих махінаціями збитків складає понад 1,2 млн грн.

За даними аналітичної системи YouControl, ТОВ «Регіонбуд» зареєстрована у Берегівському районі в липні 2019 року, тобто за два місця до виграшу тендеру на 5,5 млн грн. Засновницею та власницею будівельної фірми є мешканка села Клячаново Мукачівського району Оксана Поп. У 2019 році компанія отримала державних закупівель на суму понад 3,5 млн грн, у 2021 році – на понад 5,3 млн грн.

Відповідно до відомостей із судового реєстру, у листопаді 2020 року також було відкрито кримінальне провадження стосовно керівництва Королівської селищної ради через зловживання службовим становищем на користь ТОВ «Регіонбуд» при проведені тендеру на ремонт вулиці Шевченка у Королеві. Селищним головою у той період був Павло Фабріці, він же і підписував документи із ТОВ «Регіонбуд». Разом із тим у серпні 2022 року запланований розгляд позову Берегівської прокуратури про визнання недійсним протоколу тендерного комітету та договору про публічні закупівлі стосовно ремонту дороги у Королеві недійними.

Наразі директорці будівельної фірми ТОВ «Регіонбуд» оголосили про підозру за ч. 1 ст. 366 та ч. 5 ст. 191 ККУ (внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей; заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, що вчинене у особливо великих розмірах). За скоєне директорці загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.