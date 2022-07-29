Раніше засудженний 33-річний мешканець Старосамбірського району видурив щонайменше у дев'ятьох людей понад мільйон гривень. Шахрай обіцяв привезти з-за кордону автомобілі та розмитнити їх, а насправді, взявши гроші, зникав. Поліція вже затримала зловмисника та повідомила йому про підозру у злочині.

За даними правоооронців, 33-річний мешканець Старосамбірського району публікував в інтернеті фейкові оголошення, у яких пропонував доставити з-за кордону автомобілі та допомогти їх розмитнити. Щонаймеше дев'ять людей відгукнулося на таке оголошення шахрая. Отримавши гроші на картку від потерпілих, шахрай просто зникав.

«Він ошукав щонайменше дев’ятьох осіб, мешканців Львівської, Київської, Вінницької, Івано-Франківської та Тернопільської областей на загальну суму 1 105 000 грн», – розповіли у поліції у п'ятницю, 29 липня.

33-річного зловмисника вдалося затримати у Львові. Виявилося, що чоловік вже сидів у в'язниці. Під час обшуків правоохоронці виявили та вилучили у нього речові докази.

Слідчі вже повідомили зловмиснику про підозру шахрайство, вчиненому у великих розмірах. Санкція цієї статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.