У Львові триває 33-й міжнародний BookForum. Пропонуємо найцікавіші події, які відбудуться 11 вересня. Проте це не означає, що інші є менш змістовними. Повну програму можна побачити тут.

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Як читають і що купують українці: літо 2026. Презентація результатів загальноукраїнського опитування

10:00, готель «Ріус»

Під час події презентують і обговорять результати загальноукраїнського опитування, яке агенція Info Sapiens провела на замовлення ГО «Форум видавців». Учасникам представлять актуальні дані про те, як українці читають книжки, як часто їх купують і що впливає на їхні читацькі та купівельні звички. Окремо говоритимуть про роль книжкових ярмарків і фестивалів та про те, яке місце вони посідають у сучасній книжковій екосистемі України.

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Нові авторки: як їх знаходять, видають і читають?

11:30, Mariupol Reborn

Учасниці Тетяна Жидак, Олеся Богдан, Анастасія Литвиненко та модераторка Вікторія Дребот говоритимуть про нові імена в українській літературі, шлях рукопису до читача, роль видавництв, маркетингу та читацьких спільнот у появі нових зірок книжкового світу

Навіщо література в школі? Педагогічні діалоги

12:00, Мистецька бібліотека

Уроки літератури в школі – це не просто вивчення біографій письменників чи зазубрювання віршів. Це базовий інструмент для формування особистості, критичного мислення та емоційного інтелекту дитини. Саме це стане темою заходу, учасницями якого є Ольга Ніколенко, Лідія Мацевко-Бекерська, Вікторія Туряниця, Людмила Ковальова

Традиції памʼятування «Присутні» (спільно з проєктом «Недописані»)

12:00, Львівська обласна бібліотека для юнацтва ім. Романа Іваничука

Список авторів нового Розстріляного Відродження майже сягнув трьохсотого імені. Як вшановувати в дії їхню творчість, щоб вона ставала продовженням життя, а не культивуванням смерті – складна, але неминуча розмова.

Геополітика для розуміння світу

12:00, Інститут народознавства НАН України

На події виступить Тім Маршалл – британський журналіст і письменник, який спеціалізується на зовнішній політиці та міжнародній дипломатії. Він має понад тридцять років досвіду висвітлення міжнародних конфліктів і подій, зокрема Балканських воєн, в Афганістані, в Іраку та Арабської весни. Тім Маршалл є автором кількох книжок, у яких пояснює глобальні процеси крізь призму геополітики. Серед його найвідоміших праць – Prisoners of Geography.

Бог свободи: як поезія промовляє за Україну там, куди ми не долітаємо

13:00, Інститут народознавства НАН України

Після початку повномасштабної війни Юлія Мусаковська призупинила паралельну 20-річну кар’єру в ІТ, щоб повністю присвятити себе літературі та адвокації України у світі. Відтоді вона виступала на літературних фестивалях чотирьох континентів, писала колонки для закордонних медіа та перекладає англійською українських поетів-військових. У розмові з Оленою Гусейновою прозвучить інформація про момент, після якого вороття не було, про те, як звучить український досвід перед аудиторією, яка ніколи не чула сирени, і де для поетки проходить межа між віршем і голосом адвокації.

Як нам протистояти книгоциду?

14:00, Інститут народознавства НАН України

Росія системно знищує українську книгу – ракетами по друкарнях і складах, а не лише цензурою. 23 травня 2024 року дві російські ракети влучили в «Фактор-Друк» у Харкові, де друкувалося видавництво Vivat. Тоді загинули семеро працівників, згоріло 50 тисяч книжок, збитки видавництва сягнули 20 мільйонів гривень. Катерина Ільчук, директорка з комунікацій Vivat, розповість, як галузь відновлюється після удару, що вибив 30–40% усієї друкарської потужності країни.

«Ранок», де Ганна Булгакова очолює напрям дитячої літератури, – теж харківське видавництво. На початку повномасштабного вторгнення команда рятувала не лише людей, а й книжки на складах від знищення.

Євген Глібовицький, експерт із довгострокових стратегій і співзасновник Інституту фронтиру, розглядає культуру як частину безпеки держави. І саме крізь цю оптику модеруватиме розмову Тетяна Гонченко, засновниця книжкового каналу «Непозбувний книгочитун».

Страшно цікаво: чому підлітки обирають горори й трилери

15:00, Mariupol Reborn

Підлітки дедалі частіше обирають горори, трилери й детективи, нерідко викликаючи занепокоєння дорослих. Чому саме ці жанри так приваблюють юних читачів? Чи є це природним способом досліджувати власні страхи та емоції, чи може такий контент мати негативний вплив? Дитяча психотерапевтка розповість про психологічні причини популярності «темної» літератури серед підлітків, роль книжок у проживанні складних переживань, межі відповідальності автора та значення якісної підліткової літератури.

Це буде розмова про страх, цікавість і те, як книжки допомагають краще зрозуміти себе. Корисною подія була для батьків, вчителів, психологів та інших освітян. Учасники: Ксенія Крамар, Євгенія Веремко. Модераторка – Дар’я Загоруйко.

«Тихий рейв» від Українського ПЕН. Дім у війні: оборона присутності

16:00, Центр міської історії

Оборона фізичної присутності своєї країни на мапі світу, оборона своєї ідентичності та наріжного для людини права бути за власним бажанням присутньою в точці, де вершиться доля світу – де вони перетинаються? Як військовий чин переплавляється в інтелектуальну працю й навпаки? Про це розкаже Ярина Чорногуз, українська письменниця та військова ЗСУ.

Мистецтво в часи війни

17:00, Інститут народознавства НАН України

Шарлотта Гіггінс – не військова кореспондентка, а головна оглядачка з питань культури видання The Guardian. Проте восени 2022 року, через сім місяців після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, вона поїхала до країни, щоб зрозуміти, як митці, письменники, кураторки й музиканти реагують на війну.

Після кількох наступних поїздок Гіггінс осмислює цей досвід у Ukrainian Lessons («Українські уроки») – книжці про суспільство, яке захищає не лише свої міста й кордони, а й пам’ять, мову та культурну спадщину. У розмові з Сашею Довжик вона говоритиме про митців, які документують конфлікт, та про роль культури у збереженні відчуття ідентичності, коли нація змушена боротися за своє майбутнє.

Korobro

17:50, LEM Station

Український музично-поетичний проєкт, створений поетом, прозаїком та музикантом Павлом Коробчуком (на головному фото).

Королівські зайці

19:40, LEM Station

«Королівські зайці» від початку задумувалися як електрично-симфонічний гурт, тому більшість їхніх виступів відбувалися у супроводі квартету або в розширеному складі з духовими інструментами.

На події прозвучать пісні з альбому «Анплагд. Український альтернативний романс», що вийшов у 2001 році. Спеціально для цього виступу Леся адаптує для гітари та квартету кілька невиданих композицій, а також пісні з проєкту «Леся Герасимчук і Драглайн».