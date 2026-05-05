У Волинській області зареєстрували другий у 2026 році випадок лістеріозу. Через інфекційне захворювання 35-річна мешканка Луцька втратила дитину. Про це у вівторок, 5 травня, повідомили у Волинському обласному центрі контролю та профілактики хвороб.

За інформацією лікарів, на початковому етапі захворювання у жінки проявлялося симптомами, схожими на звичайну застуду – підвищенням температури та кашлем. Вона займалася самолікуванням удома, однак згодом стан погіршився. Унаслідок ускладнень вагітність завершилася передчасними пологами. Врятувати дитину медикам не вдалося.

Лабораторні дослідження встановили причину хвороби – бактерію Listeria monocytogenes, яка спричиняє лістеріоз. Після лікування жінку виписали зі стаціонару, її стан оцінюють як задовільний.

Зауважимо, що лістеріоз – це інфекційне захворювання, збудник якого широко поширений у природному середовищі, зокрема у ґрунті, воді та піску. Зараження можливе при контакті з інфікованими тваринами або через вживання продуктів тваринного походження без належної термічної обробки.

Симптоми можуть нагадувати харчове отруєння: слабкість, підвищена температура, озноб, діарея та блювання. В окремих випадках хвороба може мати ангінозно-септичний перебіг.

Найбільш вразливими до інфекції є вагітні жінки та діти першого року життя. У вагітних лістеріоз часто перебігає як легке гарячкове захворювання, однак може призвести до викидня або внутрішньоутробної загибелі плода.

Медики наголошують, що основним методом профілактики є ретельна термічна обробка продуктів харчування, яка повністю знищує бактерії. Сирі овочі та фрукти перед вживанням рекомендують ретельно мити.