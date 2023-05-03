34-річна львів'янка за кермом авто зіткнулася з мотоциклістом

Пізно ввечері вівторка, 2 травня, у Львові сталася аварія, в якій постраждав 37-річний мотоцикліст. Як повідомила прес-служба поліції наступного дня після ДТП, львів'янина госпіталізували, у чоловіка травми різного ступеня важкості.

Аварія сталася близько 21:40 на вул. Кузневича. За даними правоохоронців, 34-річна львів'янка за кермом позашляховика Acura зіткнулася із мотоциклом «Suzuki», за кермом якого був 37-річний львів'янин. Внаслідок ДТП мотоцикліст отримав травми та був госпіталізований.

Слідчі поліції відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене винуватцю аварії, – до трьох років обмеження волі з позбавленням посвідчення водія.