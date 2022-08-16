Чоловік намагався дати хабар слідчому в його службовому кабінеті

Поліція затримала 42-річного мешканця Сарн, який намагався дати хабар слідчому у відділку поліції. Чоловік сподівався, що за 1,5 тис. доларів слідчий погодиться закрити кримінальне провадження про незаконний обіг наркотиків та не відправлятиме матеріали справи до суду. Правоохоронець грошей не взяв, він звернувся до департаменту внутрішної безпеки Нацполіції. Щодо інциденту розпочали кримінальне провадження. У разі доведення вини за пропозицію хабара чоловікові загрожує до восьми років ув'язнення.

Інцидент стався 15 серпня в Сарненському відділку поліції. Мешканець Сарн, який є фігурантом кримінального провадження за злочини, пов'язані з незаконним обігом наркотиком та облаштуванням притонів, намагався дати слідчому хабар у службовому кабінеті.

«15 серпня чоловік приніс та передав слідчому безпосередньо у службовому кабінеті правоохоронця у районному відділі поліції 1,5 тис. доларів США у якості неправомірної вигоди за закриття провадження. Там же, у кабінеті райвідділу, його і затримали в порядку ст. 208 КПК України», – йдеться у повідомленні прес-служби прокуратури Рівненщини.

Наразі дії чоловіка кваліфікують за ч.3 ст. 369 ККУ (пропозиція неправомірної вигоди службовій особі), яка передбачає від чотирьох до восьми років тюрми. Незабаром чоловікові повинні вручити підозру та обрати запобіжний захід.