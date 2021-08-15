Володимир Царик трагічно загинув

Багаторічний художник-декоратор Львівського національного театру опери та балету імені Соломії Крушельницької Володимир Царик трагічно загинув під час відпочинку у горах.

«Дирекція та колектив Львівської національної опери глибоко сумує з приводу непоправної втрати – загибелі нашого колеги, художника-декоратора театру Володимира Царика. Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким і друзям митця та розділяємо з вами невимовний біль втрати», – йдеться у повідомленні Львівської опери, поширеному у неділю, 15 серпня.

В оперному театрі ZAXID.NET уточнили, що Володимир Царик загинув унаслідок нещасного випадку, який стався під час його відпочинку – він розбився у горах. Більше подробиць щодо трагедії не розголошують.

43-річний Володимир Царик пропрацював у Львівській опері близько 19 років.