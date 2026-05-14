Пацієнт (другий зліва) з лікарями, які його рятували

Спеціалісти львівської лікарні св. Луки врятували 45-річного електрика з Львівщини, який перевіряв чи робочий електродвигун, порушив техніку безпеки і отримав глибокі опіки рук та очей. До лікарні чоловік потрапив у важкому стані. Спеціалісти лікарні пересадили чоловікові власну шкіру та зберегли зір.

Мар’ян Демків працює в одній із електромонтажних компаній Львівської області. На початку квітня досвідчений електрик допомагав сусідові розібратися з електродвигуном для січкарні. Його треба було під’єднати до електромережі та перевірити. Коли виявилося, що двигун робочий, чоловік хотів закрити кришкою місце з'єднання контактів. У цей момент туди випадково впав гвинт, виникло коротке замикання й утворилася електрична дуга. І хоч за кілька секунд спрацював запобіжник, електрик встиг отримати опіки майже 30% поверхні тіла, повідомили у лікарні.

Якби чоловік дотримався техніки безпеки і вимкнув живлення перед тим, як ставити кришку, цього б не сталося. У нього діагностували глибокі опіки верхніх кінцівок, а також постраждали шия, обличчя та очі. Стан був важким, тож постраждалого відправили до Львова, у Центр термічної травми та пластичної хірургії.

Хірурги відразу провели пацієнту первинну очистку ран, а наступного дня повністю висікли всі змертвілі тканини й одномоментно закрили найглибші опіки власною шкірою пацієнта, а легші – ксеношкірою.

У чоловіка серйозно постраждали і очі. Були набряки та рани на рогівці, через що він не міг бачити. За словами постраждалого, він три дні не міг навіть відкрити очі, тож ним заопікувалися офтальмологи. Завдяки правильно підібраному медикаментозному лікуванню та постійному нагляду спеціалістів зір вдалося повністю відновити.

Нині пацієнт почувається значно краще, пересаджена шкіра добре приживається. Попереду – курс реабілітації з фізичним терапевтом. Прогноз щодо відновлення доволі позитивний. Чоловік сподівається вже за місяць повернутися на роботу і більше ніколи не діяти так необережно.